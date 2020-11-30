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Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 30.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizide dikkatleri toplayan karakterlerden biri olan Melih Tapar ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Melih Tapar, Melihşah ve Tacettin Seferiye hatunun oğludur. Aynı zamanda Sencer ile babadan kardeş olan Tapar’ın uzun süre bu durumdan haberi olmayacaktır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterine Ali Gözüşirin hayat vermektedir. 1995 yılında İstanbul’da doğan oyuncu aslen Trabzonludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur.

Ali Gözüşirin oyunculuk kariyerine Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Her Yerde Sen dizisinde de rol alan oyuncu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 30.11.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Melih TaparUyanışTRT1
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