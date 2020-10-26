İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakterini kim canlandırıyor? Ali Gözüşirin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakterini kim canlandırıyor? Ali Gözüşirin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 26.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:30
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakterini kim canlandırıyor? Ali Gözüşirin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizide dikkatleri toplayan karakterlerden biri olan Melih Tapar ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Melih Tapar, Melihşah ve Tacettin Seferiye hatunun oğludur. Aynı zamanda Sencer ile babadan kardeş olan Tapar’ın uzun süre bu durumdan haberi olmayacaktır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir?


Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterine Ali Gözüşirin hayat vermektedir. 1995 yılında İstanbul’da doğan oyuncu aslen Trabzonludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur.

Ali Gözüşirin oyunculuk kariyerine Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Her Yerde Sen dizisinde de rol alan oyuncu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Melih TaparUyanışTRT1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakterini kim canlandırıyor? Ali Gözüşirin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak hakkında bilgiler
Yasak Elma Akın karakterini kim canlandırıyor? Mertkan Arat kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray yaşı ve oynadığı diziler
Çukur dizisinde İskender karakterine Eser Karabil hayat veriyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun'un hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon karakterini kim canlandırıyor? Mete Deran biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Sema’yı kim canlandırıyor? Nur Erkul'un biyografisi
Emeklilere düşük faizle veya faizsiz kredi veren bankalar
Süresiz nafaka kalkacak mı? Süresiz nafakada son durumu Bakan açıkladı!
Ekim 2019 Kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesapla örneği
39 Burda AVM, 10 günlük büyük indirim çadırı açılıyor
Rüyada su görmek ne demektir? Rüyada su görmenin anlamı ve tabiri
Günlük burç yorumları 27 Ekim 2020 Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 26 Ekim 2020 Pazartesi
İşyeri kredisi faiz oranları 2020 Ekim başvuruhttp://editor.supersistemler.com/hmanage/93300290# şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 26 Ekim 2020 Pazartesi
Uyanış Dizisi Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah gerçek tarihte var mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kimdir, nereli yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.