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Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakteri kimdir? Ali Gözüşirin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakteri kimdir? Ali Gözüşirin kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 08.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:31
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakteri kimdir? Ali Gözüşirin kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizide dikkatleri toplayan karakterlerden biri olan Melih Tapar ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Melih Tapar, Melihşah ve Tacettin Seferiye hatunun oğludur. Aynı zamanda Sencer ile babadan kardeş olan Tapar’ın uzun süre bu durumdan haberi olmayacaktır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterine Ali Gözüşirin hayat vermektedir. 1995 yılında İstanbul’da doğan oyuncu aslen Trabzonludur. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur.

Ali Gözüşirin oyunculuk kariyerine Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Her Yerde Sen dizisinde de rol alan oyuncu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melih Tapar karakterini canlandırıyor.



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Melih TaparUyanışTRT1
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