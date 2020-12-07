Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Kaan Taşaner hakkında bilgiler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosunu genişletiyor. Diziden ayrılan isimlerin yanı sıra diziye yeni katılan karakterler de artıyor. Dizide Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra en parlak dönemini yaşadığı Melikşah dönemini anlatıyor.

- Kaan Taşaner Kimdir?

1979 doğumlu olan Kaan Taşaner Antalya’da dünyaya gelmiştir. 17 yaşında Antalya’da bir tiyatro topluluğuna katıldı. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünde lisans eğitimi aldı. Oyunculuğa, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla adım attı, 2004 yılına kadar ise çeşitli tiyatro oyunlarında sahne aldı.

Televizyon oyunculuğuna ise Büyük Buluşma adlı dizide rol alarak başladı. Senaryosunu Vedat Türkali’nin yazdığı ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ adlı 2010 yapımı dizide, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Seda Güven, Deniz Türkali, Engin Öztürk, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte rol aldı. Oyunculuktaki asıl çıkışını bu diziyle yapan Kaan Taşaner, ardından birçok projede yer aldı. Kuzey Güney, Kayıp, Diriliş Ertuğrul, Eros Pansiyon, Vanya Dayı, Deli Dumrul, Asiye Nasıl Kurtulur gibi yapımların oyuncu kadrosuna katıldı.