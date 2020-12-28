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Uyanış Büyük Selçuklu Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Uyanış Büyük Selçuklu Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 28.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:03
Uyanış Büyük Selçuklu Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi merak edilmeye devam ediyor. Özellikle oyuncuları araştırılan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mansur karakterine kimin hayat verdiği merak ediliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Mansur kimdir?

Mansur karakterine Nizamettin Özkaya hayat vermektedir. Tarihi dizilerin vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Özkaya 1979 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. 1.83 boyunda olan Özkaya 80 kilodur. En son 2018 yılında yayınlanan tarihi dizi Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde görev almıştır.

Kuruluş Osman ve Arıza dizilerinde de rol alan Nizamettin Özkaya Uyanış Büyük Selçuklu dizisine dahil olmuştur.

Nizamettin Özkaya görev aldığı yapımlar

  • Uyanış Büyük Selçuklu (Mansur) – 2020
  • Arıza – 2020
  • Kuruluş Osman – 2020
  • Ferhat ile Şirin – 2019
  • Araf 3 (Hoca) – 2019
  • Şampiyon – 2019
  • Payitaht Abdülhamid – 2019
  • Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018 / 2019

Uyanış Büyük Selçuklu Mansur gerçek tarihte var mı?

Konu hakkında yapılan araştırmalarda Selçuklu Devletinde Mansur diye birine rastlanmamıştır. Mansur karakteri araştırmaları devam etse de herhangi bir bilgi bulunduğunda duyuurlacaktır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:03
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