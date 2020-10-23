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Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata'nın tarihteki önemi nedir? Ertuğrul Postoğlu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda önemli isimler bulunmaktadır. Her geçen gün diziye yeni oyuncular dahil edilmektedir. Son olarak diziye Korkut Ata rolü ile Ertuğrul Postoğlu dahil olmuştur. Seyircilerin merak ettiği Korkut Ata karakterinin tarihteki önemi nedir?

23 Ekim 2020 Cuma 15:49
Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata'nın tarihteki önemi nedir? Ertuğrul Postoğlu
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Ertuğrul Postoğlu’dur Malatya’da 1967 tılında doğmuştur. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. Oyuncumuz İlkay Özdin Postoğlu’yla evlidir ve iki kızları vardır.


Seslendirme sanatçısı da olan oyuncumuz dizi kariyerine Paramparça dizisi ile adım atmıştır. Korkut Ata karakterini canlandıracak olan oyuncumuz daha önceleri de yine bir tarihi dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bahadır Bey karakterine Hayat vermişti.

Uyanış Korkut Ata Tarihte Kimdir? Dede Korkut 

Uyanış dizisinde Korkut Ata karakteri Türk tarihinde önemli bir yere sahip birisidir. Oğuz Türkü destanlarında yüce ve bilgeli bir kişi olarak geçmektedir. Dede Korkut hikayeleriyle efsaneleşen birisidir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 15:49
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Uyanış Büyük SelçukluTrt 1Dizi
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