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Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Kasım 23 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 23 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:20
Uyanış Büyük Selçuklu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Ertuğrul Postoğlu’dur Malatya’da 1967 tılında doğmuştur. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. Oyuncumuz İlkay Özdin Postoğlu’yla evlidir ve iki kızları vardır.


Seslendirme sanatçısı da olan oyuncumuz dizi kariyerine Paramparça dizisi ile adım atmıştır. Korkut Ata karakterini canlandıracak olan oyuncumuz daha önceleri de yine bir tarihi dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bahadır Bey karakterine Hayat vermişti.

Uyanış Korkut Ata Tarihte Kimdir? Dede Korkut 

Uyanış dizisinde Korkut Ata karakteri Türk tarihinde önemli bir yere sahip birisidir. Oğuz Türkü destanlarında yüce ve bilgeli bir kişi olarak geçmektedir. Dede Korkut hikayeleriyle efsaneleşen birisidir.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Uyanış Büyük Selçuklu
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