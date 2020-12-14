İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 14.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:30
Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerden tam not aldı. Yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği, senaryosunu Serdar Özonalan’ın kaleme aldığı tarihi dizide Büyük Selçuklu Devleti’nin yapısı, siyasi olayları ve yapılan savaşlar anlatılıyor. Dizide Sultan Melikşah’ın hayatı işleniyor.

Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Buğra Gülsoy – Melikşah

Hatice Şendil – Terken Hatun

Gürkan Uygun – Hasan Sabbah

Ekin Koç – Ahmed Sencer

Leyla Lydia Tuğutlu – Elçin

İlker Kızmaz – Arslantaş

Mehmet Özgür – Nizamülmülk

Cemal Toktaş – Gazzâlî

Osman Sonant – Andreas

Sevda Erginci – Tuna

Murat Garipağaoğlu – Abd’ûl-Melik bin Attaş

Bülent Alkış – Ömer Hayyam

Çiğdem Selışık Onat – Seferiye Hatun

Ali Gözüşirin – Muhammed Tapar

Leyla Feray – Gevher Hatun

Serdar Kılıç – Alp Arslan

Volkan Keskin – Bozkuş

Mehmet Bozdoğan – Tâcülmülk

Ertuğrul Postoğlu – Korkut Ata

Nik Xhelilaj – Yorgos

Janbi Ceylan – Aydoğdu



Son Güncelleme: 14.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Kırmızı Oda dizisinin yeni karakteri ilgi odağı oldu
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Mertkan Arat kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan’ın yer aldığı diziler
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu doğum tarihi
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Çukur İskender kimdir? Eser Karabil’in yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon karakterini kim canlandırıyor? Mete Deran biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Biz Bize Yeteriz TÜRKİYEM Milli Dayanışma kampanyası hesap, SMS bilgileri nedi? Kampanyaya nasıl bağış yapılıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Sokağa çıkma yasağında açık olacak iş yerleri hangileri?
e-Devlet üzerinden yapılabilecek askerlik işlemleri
Exxen aylık ücreti ne kadar olacak? EXXEN kullanım ücretleri belli oldu!
Molnupiravir ilacı nedir? Molnupiravir ilacı testleri tamamlandı mı, çalışmaları ne durumda?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah tarihte gerçekten var mı?
TV'de bugün hangi maçlar var? 14 Aralık 2020 Pazartesi Canlı futbol maç programı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş’ı kim canlandırıyor? İlker Kızmaz'ın biyografisi
Cem Dizdar TRT Spor'dan ayrıldı mı, neden yok?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.