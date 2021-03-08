Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir? I. Kılıç Arslan'ın tarihteki yeri ve ölümü

Kılıçarslan kim?

1079 yılında dünyaya geldiği düşünülmektedir. Doğum tarihi ve yeri maalesef tam olarak bilinmemektedir. Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğludur. Bizans kaynaklarında Klitziasthlas olarak bilinmektedir. Babası ise Soliman olarak bilinmektedir. Babasının vefatından sonra Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından kardeşi Kulan Arslan ile birlikte esir alınmıştır. İsfahan da Melikşah’ın vefatına kadar esir olarak yaşamıştır. Melikşah’ın ölümünden sonra kardeşi ile İznik’e gitmişlerdir.

Kılıçarslan’ın başarıları

1. Kılıçarslan, Anadolu da elde ettiği başarılar, Musul’u fethetmesi ve Haçlı Seferleri ile tanınmaktadır. En büyük rakiplerinden olan Danışmendli Beyliği’ni etkisiz hale getirmiş ve Malatya’yı Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi haline getirmiştir. Böylece Doğu Anadolu’nun en güçlü devleti haline gelmiştir. Musul’u fethederek adına hutbe okutmuştur. Kılıçarslan’ın vefatından sonra Anadolu Selçuklu Devleti Fetret Devri’ne girmiştir.

Kılıçarslan nasıl vefat etti?

1107 yılında girdiği savaşta, kendine bağlılık sözü veren beylerin Büyük Selçuklu Sultanı tarafına geçmesi ile bozguna uğramıştır. Geri çekilmeye karar veren Kılıçarslan, Habur Çayı’nı geçmek isterken atın ve zırhların ağırlığı sebebiyle boğularak vefat etmiştir. Silvan’da mezarı bulunmaktadır.