İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir? I. Kılıç Arslan'ın tarihteki yeri ve ölümü

Haçlı Seferleri ile mücadele eden, Musul'u fetheden ve Anadolu'da elde ettiği başarıları ile bilinen ve tanınan Kılıçarslan, çok güçlü bir hükümdar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kılıçarslan'ın vefatı üzerine Anadolu Selçuklu Devleti, Fetret Devri'ne girmiştir. Kılıçarslan ile ilgili tüm detaylar haberimizde..

08 Mart 2021 Pazartesi 20:21
Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir? I. Kılıç Arslan'ın tarihteki yeri ve ölümü
Takip Et:

Kılıçarslan kim?

1079 yılında dünyaya geldiği düşünülmektedir. Doğum tarihi ve yeri maalesef tam olarak bilinmemektedir. Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğludur. Bizans kaynaklarında Klitziasthlas olarak bilinmektedir. Babası ise Soliman olarak bilinmektedir. Babasının vefatından sonra Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından kardeşi Kulan Arslan ile birlikte esir alınmıştır. İsfahan da Melikşah’ın vefatına kadar esir olarak yaşamıştır. Melikşah’ın ölümünden sonra kardeşi ile İznik’e gitmişlerdir. 

Kılıçarslan’ın başarıları 

1. Kılıçarslan, Anadolu da elde ettiği başarılar, Musul’u fethetmesi ve Haçlı Seferleri ile tanınmaktadır. En büyük rakiplerinden olan Danışmendli Beyliği’ni etkisiz hale getirmiş ve Malatya’yı Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi haline getirmiştir. Böylece Doğu Anadolu’nun en güçlü devleti haline gelmiştir. Musul’u fethederek adına hutbe okutmuştur. Kılıçarslan’ın vefatından sonra Anadolu Selçuklu Devleti Fetret Devri’ne girmiştir.

Kılıçarslan nasıl vefat etti?

1107 yılında girdiği savaşta, kendine bağlılık sözü veren beylerin Büyük Selçuklu Sultanı tarafına geçmesi ile bozguna uğramıştır. Geri çekilmeye karar veren Kılıçarslan, Habur Çayı’nı geçmek isterken atın ve zırhların ağırlığı sebebiyle boğularak vefat etmiştir. Silvan’da mezarı bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KılıçarslanBüyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş Osman dizisinde Flatyos diziden neden ayrıldı? Geri dönecek mi?
Kuruluş Osman dizisinde Flatyos diziden neden ayrıldı? Geri dönecek mi?
Çukur dizisi Leyla kim? Çağla Demir kimdir?
Çukur dizisi Leyla kim? Çağla Demir kimdir?
Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir?
Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir?
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle

Popüler Haberler

Yasak Elma Çağatay karakterini kim canlandırıyor? Berk Oktay kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir? I. Kılıç Arslan'ın tarihteki yeri ve ölümü
2021 yılında Migros maaşları ne kadar oldu?
Rüyada boğulmak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada boğulmak rüyasının tabiri
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yer aldığı dizi ve film yapımları
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası
BİM market 9 Mart 2021 Salı günü hangi ürünler gelecek? BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
Maraşlı dizisindeki Nuran karakteri kimdir?
Motorola 4K Android TV özellikleri
Kuruluş Osman dizisinde Flatyos diziden neden ayrıldı? Geri dönecek mi?
Türk Telekom Sil Süpür ile 5 GB bedava internet
Zümrüdüanka dizisi Saniye kimdir? Sebahat Kumaş yaşı ve oynadığı diziler
PTT işsizlik maaşı ödemesi ne zaman yatar? Ptt işsizlik maaşı ödemesi sorgulama işlemleri
Emekliye kredi için bankaların yaş sınırı kaçtır?
Afili Aşk dizisi final yapacak mı? Gün değişimi Afili Aşk'ı kurtarmadı mı? Ne zaman final yapacak?
Maraşlı İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi Mahur karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Alina Boz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak hakkında bilgiler
Çukur dizisi Cennet kimdir? Aylin Engör rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala yaşı ve oynadığı diziler
Çukur dizisi Leyla kim? Çağla Demir kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.