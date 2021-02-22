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Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir, hangi devletin beyi? Gerçek tarihte Kılıçarslan ne zaman ölmüştür?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kılıçarslan karakteri kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kılıçarslan karakterini kim canlandırıyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kılıçarslan ne zaman öldü? Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kılıçarslanhangi devletin beyi? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri diziye yeni katılacak olan Kılıçarslan karakteri hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:42
Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir, hangi devletin beyi? Gerçek tarihte Kılıçarslan ne zaman ölmüştür?
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TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki karakterler herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dizi izleyicileri Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kılıçarslan’ın kim olduğunu ve ne zaman öldüğünü merakla araştırıyor.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Herkes Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kılıçarslan’ın kim olduğunu ve ne zaman öldüğünü araştırıyor.

21 Şubat akşamında ekranlara gelecek olan yeni bölümde dizide uzun süreden beri beklenen karakterlerden birisi olan Kılıçarslan dizinin kadrosuna dahil oldu. Dizinin 22. Bölüm fragmanında Sultan Melikşah, Nizamülmülk’e şöyle sesleniyor: Atabey, Kılıçarslan’ı artık Anadoluya gönderme vakti gelmiştir. Bu sözler üzerine Uyanış dizisinin Kılıçarslan’ı kim olacak izleyici tarafından merak ediliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kim? Hangi tarihte öldü?

Herkes Kılıçarslan’ın kim olduğunu ve hangi devletin beyi olduğuyla beraber dizide Kılıçarslan’a kimin hayat verdiğini merakla araştırıyor. Selçuklu Devletinin hem Bizans hem de Batinilere karşı verdiği üstün ve kahramanca mücadelenin konu aldığı dizi Reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin son Bölümünde Melikşah’ın dış güçlerle mücadelesi dışında Türk beylikleri arasında yaşanan iç çekişmelerle de baş etmeye çalıştığı görülüyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni karakteri Kılıçarslan’a kimin hayat vereceği henüz belirlenmedi. Ancak tahmini olarak 2 kişiden birisinin olacağı düşünülüyor. Bu kişiler Ali Yörenç ya da Ali Burak Ceylan olabilme ihtimali yüksek duruyor. Bu oyuncuların dışında başka biri olacak olursa bu kişi herkes için sürpriz bir isim olacak. Uyanış Büyük Selçuklu’nun her geçen gün başarısı artışa geçmeye devam ediyor. Dizinin heyecanının bitmemesi ve izleyici kitlesinin kaybedilmemesi için diziye her geçen gün birbirinden yeni isimler diziye dahil oluyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kılıçarslan hangi tarihte öldü?

Kılıçarslan, 1079 – 13 Temmuz 1107 tarihleri arasında yaşamını sürdürmüştür. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanıdır. I. Haçlı Seferi’nde mağlup olup başkent İznik’i Bizans’a teslim etmek zorunda kaldıktan sonra 1101 Haçlı Seferi’nde üç ayrı Haçlı ordusuna karşı kazandığı zaferlerle Haçlı hareketini durdurmayı başarmıştır. İstanbul’dan Suriye’ye giden yolun hem Bizans, hem de Haçlı ordularına kapanmasını yine Kılıçarslan döneminde olmuştur. Kutalmış Süleyman Şah zamanından bu yana Büyük Selçuklu tahtına sahip olmak isteyerek Musul’u ele geçirmiştir. Musul’u ele geçirerek Büyük Selçuklu hükümdarı için okunan hutbeyi kendisi için okutmuş ve Büyük Selçuklu tahtına aday olmuştur. Kılıçarslan genç yaşlarda hayatını kaybetmiştir. Vefatının ardından devlet fetret devrine girmiştir.

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 20:42
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