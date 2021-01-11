İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Uyanış Büyük Selçuklu Kesiş kimdir? Volkan Uygun Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Uyanış Büyük Selçuklu Kesiş kimdir? Volkan Uygun Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimize göz aratak Uyanış Büyük Selçuklu Kesiş kimdir? Volkan Uygun Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu Kesiş kimdir? Volkan Uygun Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 11.01.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor
Kosgeb ile en kolay hibe alınacak projeler nelerdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor?
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizi çekim yeri ve mekanları
Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar devam edecek mi?
Maraşlı dizisindeki Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri
Çukur dizisinde Çağatay’ın getirdiği maskeli dövüşçü kimdir?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın yer aldığı diziler
Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?
Dolar neden yükseliyor, ne zaman düşmeye başlar? Dolar 7 TL oldu mu?
Hekimoğlu Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Saç dökülmesi sebepleri ve dökülmeler için doğal tedavi yöntemleri
Türk Telekom ücretsiz internet kampanyası! Hediye internetleri kaçırmayın
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın yaşı ve oynadığı diziler
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet (Mert Yazıcıoğlu) kimdir?
Sed yardımı, Yaşlılık aylığı ve Engelli maaşı sosyal yardım destek ödemeleri zamlandı!
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak? TRT ile Kaç sezonluk sözleşme imzalandı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.