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Uyanış Büyük Selçuklu Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Uyanış Büyük Selçuklu Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 21 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 21.12.2020 19:26
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Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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