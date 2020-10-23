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Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakteri kimdir ortaya çıktı. Dizide Kesiş karakterini canlandıran Volkan Uygun hakkında bilgiler içeriğimizde yer alıyor.

23 Ekim 2020 Cuma 15:43
Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?


Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 15:43
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Anahtar Kelimeler:
UyanışBüyük SelçukluKesişVolkan Uygun
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