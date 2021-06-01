Uyanış: Büyük Selçuklu kadrosuna Barış Arduç dahil oldu!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Diziye en son Sultan Alparslan karakteri eklendi. Pazartesi akşamlarının rekortmen dizisi bu transfer sayesinde reyting rekorları kırıyor. Dizinin son transferi Barış Arduç oldu.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Alparslan

Sevilen diziye yeni bir başrol oyuncusu dahil edildi. TRT 1 ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan dizinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Sevda Erginci, Ali Gözüşirin, Hatiçe Şendil, Buse Meral ve Gürkan Uygun gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin sezon sonu yaklaşıyor. Dizide bugüne kadar Selçuklu Sultanı Melikşah anlatıldı. Ancak son bilgilere göre diğer sezon Sultan Alparslan anlatılacak. Kadroya katılan Arduç ile birlikte dizinin konusu da değişecek. Sultan Alparslan, Melikşah’ın babasıdır. Alparslan’ın saltanatı süresince katıldığı savaşlar ve yaşadığı zorluklar anlatılacak.

Barış Arduç

9 Ekim 1987 tarihinde yurt dışında doğdu. Başarılı oyuncunun aslen Türk olduğu bilinmektedir. Küçük yaşlarından itibaren birçok spor dalı ile ilgilenmiştir. Yakışıklı oyuncu kariyerine fotomodellik ile başlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Benim İçin Üzülme dizisi ile yaşamıştır. Bu dizide kendini geliştiren oyuncu daha sonra Bugünün Saraylısı dizisinde birçok usta oyuncu ile birlikte çalışmıştır. İlk sinema filmi Deliha olmuştur. Bu filmde partneri olan Gupse Özay ile sevgili olmuş, kısa süre önce evlenmiştir. 2015 senesinde başrollerini Elçin Sangu ile paylaştığı romantik komedi türünde olan Kiralık Aşk dizisinde rol almıştır. Bu diziyle ünlenmiştir. Günümüzde TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan rolünde olacaktır.