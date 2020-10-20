Uyanış Büyük Selçuklu İmam Gazali kimdir? Gerçek adı nedir? Cemal Toktaş hakkında bilgiler

TRT 1’in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’da Gazali izleyiciler tarafından en çok ilgi gösterilen karakterlerden biri olmuştur. İsmi pek çok kişiye tanıdık gelen İmam Gazali’nin Uyanış dizisinde de görülmesi sonrasında kim olduğu merak edilen konular arasında yer almıştır.

İmam Gazali Kimdir?

Bu hafta 4. Bölümü ile yayınlanan Uyanış dizisine yeni katılım gösteren İmam Gazali karakterinin izleyiciler tarafından görülmesiyle birlikte tarihsel araştırmalar da başladı. Dizi de Cemal Toktaş tarafından canlandırılan İmam Gazali tarihte ne gibi bir yer tuttuğu merak ediliyor.

İmam Gazali genellikle El Gazali olarak da tanınmaktadır. 1058 senesinde Horasan’ın Tus şehrinde doğan Gazali ilk öğrenimini Tus şehrinde Ahmed b. Muhammed er-Razikani’den, daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebu Nasr el-İsmaili’den eğitim görmüş daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde eğitim görmüştür. İtikadi düşünce olarak Ebu Hasan Eş’ari’den ve ameli görüş olarak ise Şafii etkilenmiştir. Hocası İmam-i Harameyn Abdülmelik el-Cüveyni 1085 yılında hayatını kaybetmesi ile birlikte Nişabur’dan Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri Nizamülmülk’ün yanına gitmiştir. Burada Nizamülmülk’ün huzurunda yapılan bir toplantıda verdiği yanıtlarla herkesi kendine hayran bırakmıştır. Kendini burada kanıtlaması ardından 1091 senesinde Bağdat’ta yer alan Nizamiye Medresesi’nin baş müderrisliği koltuğuna oturmuştur. Öğrencilere verdiği eğitimlerde kısa sürede ünlenen El Gazali bu ün nedeniyle hayatının bir döneminde oldukça büyük sıkıntılar yaşamıştır. Bunalıma girmesi ardından ise Sufizm’e yönelmiştir.

Tasavvufa olan ilgisinden dolayı 1095 senesinde Şam’a gitmiş, 2 sene sonra da Hacca gitmiştir. Hacdan sonra Tus’a dönmüş ve burada tefekkür ve uzlet yaşamına devam etmiştir. 1106 senesinde Nizamülmülk’ün oğlu Fahrülmülk’ün ricası ardından yeniden eğitim vermeye başlamıştır. 1111 senesinde ise doğduğu şehir olan Tus’ta hayatını kaybetmiştir.