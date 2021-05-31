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Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bülent Alkış kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bülent Alkış kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü de gündemde! Siz de Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bülent Alkış kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi için 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:10
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bülent Alkış kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Uyanış Dizisi Hekimgah Hekim Ömer Hayyam Kimdir ? 

Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim karakterine hayat verecek oyuncumuzun asıl ismi İsimsiz dizisinin dayısı Bülent Alkış oldu. Yetenekli oyuncumuz Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim rolüyle dizideki isim olmuştur.

Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de doğdu. Uyanış Dizisinde Hekim rolünü üstlenen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk dizi deneyimi Aynalı Tahir dizisi olmuştur. İsimsiz dizisinde canlandırdığı Özel Harekat Baş Komiseri Dayı karakteriyle ün kazandı.

Bülent Alkış’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dayan Yüreğim
  • Filinta
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Bir Çocuk Sevdim
  • İffet
  • Çemberimde Gül Oya

Son Güncelleme: 31.05.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
HekimDiziBülent AlkışUyanış Büyük Selçuklu
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