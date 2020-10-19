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Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 19 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:10
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç?
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Uyanış Dizisi Hekimgah Hekim Ömer Hayyam Kimdir ? 

Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim karakterine hayat verecek oyuncumuzun asıl ismi İsimsiz dizisinin dayısı Bülent Alkış oldu. Yetenekli oyuncumuz Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim rolüyle dizideki isim olmuştur.


Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de doğdu. Uyanış Dizisinde Hekim rolünü üstlenen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk dizi deneyimi Aynalı Tahir dizisi olmuştur. İsimsiz dizisinde canlandırdığı Özel Harekat Baş Komiseri Dayı karakteriyle ün kazandı.

Bülent Alkış’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dayan Yüreğim
  • Filinta
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Bir Çocuk Sevdim
  • İffet
  • Çemberimde Gül Oya


Son Güncelleme: 19.10.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
HekimDiziBülent AlkışUyanış Büyük Selçuklu
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