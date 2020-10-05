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Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış’ın yer aldığı diziler

Bu Haberimizde Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Hekim Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? Nereden mezun oldu? Daha önce hangi dizilere katıldı? Kız arkadaşı kim? Resmi sosyal medya hesapları gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarını bu haberimizde bulacağız. Bu sayfada Hekim karakterinin Uyanış dizisindeki rolü ile ilgili tüm soruları sizlerle paylaşacağız.

05 Ekim 2020 Pazartesi 19:12
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış’ın yer aldığı diziler
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Uyanış Dizisi Hekimgah Hekim Ömer Hayyam Kimdir ? 

Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim karakterine hayat verecek oyuncumuzun asıl ismi İsimsiz dizisinin dayısı Bülent Alkış oldu. Yetenekli oyuncumuz Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim rolüyle dizideki isim olmuştur.


Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de doğdu. Uyanış Dizisinde Hekim rolünü üstlenen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk dizi deneyimi Aynalı Tahir dizisi olmuştur. İsimsiz dizisinde canlandırdığı Özel Harekat Baş Komiseri Dayı karakteriyle ün kazandı.

Bülent Alkış’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dayan Yüreğim
  • Filinta
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Bir Çocuk Sevdim
  • İffet
  • Çemberimde Gül Oya


Son Güncelleme: 05.10.2020 19:12
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluBülent AlkışDiziHekim
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