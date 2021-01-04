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Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 4 Ocak 2021 Pazartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:10
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Uyanış Dizisi Hekimgah Hekim Ömer Hayyam Kimdir ? 

Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim karakterine hayat verecek oyuncumuzun asıl ismi İsimsiz dizisinin dayısı Bülent Alkış oldu. Yetenekli oyuncumuz Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim rolüyle dizideki isim olmuştur.

Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de doğdu. Uyanış Dizisinde Hekim rolünü üstlenen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk dizi deneyimi Aynalı Tahir dizisi olmuştur. İsimsiz dizisinde canlandırdığı Özel Harekat Baş Komiseri Dayı karakteriyle ün kazandı.

Bülent Alkış’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dayan Yüreğim
  • Filinta
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Bir Çocuk Sevdim
  • İffet
  • Çemberimde Gül Oya


Son Güncelleme: 04.01.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
HekimDiziBülent AlkışUyanış Büyük Selçuklu
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