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Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış hakkında bilgiler

Gündemde dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış hakkında bilgiler haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış hakkında bilgiler haberini 07.12.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:10
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış hakkında bilgiler
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Uyanış Dizisi Hekimgah Hekim Ömer Hayyam Kimdir ? 

Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim karakterine hayat verecek oyuncumuzun asıl ismi İsimsiz dizisinin dayısı Bülent Alkış oldu. Yetenekli oyuncumuz Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim rolüyle dizideki isim olmuştur.

Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de doğdu. Uyanış Dizisinde Hekim rolünü üstlenen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk dizi deneyimi Aynalı Tahir dizisi olmuştur. İsimsiz dizisinde canlandırdığı Özel Harekat Baş Komiseri Dayı karakteriyle ün kazandı.

Bülent Alkış’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dayan Yüreğim
  • Filinta
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Bir Çocuk Sevdim
  • İffet
  • Çemberimde Gül Oya


Son Güncelleme: 07.12.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
HekimDiziBülent AlkışUyanış Büyük Selçuklu
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