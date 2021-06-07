İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam karakteri kimdir? Bülent Alkış kimdir, nereli, kaç yaşında?

Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam karakteri kimdir? Bülent Alkış kimdir, nereli, kaç yaşında? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 07.06.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 19:10
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam karakteri kimdir? Bülent Alkış kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Uyanış Dizisi Hekimgah Hekim Ömer Hayyam Kimdir ? 

Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim karakterine hayat verecek oyuncumuzun asıl ismi İsimsiz dizisinin dayısı Bülent Alkış oldu. Yetenekli oyuncumuz Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim rolüyle dizideki isim olmuştur.

Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de doğdu. Uyanış Dizisinde Hekim rolünü üstlenen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk dizi deneyimi Aynalı Tahir dizisi olmuştur. İsimsiz dizisinde canlandırdığı Özel Harekat Baş Komiseri Dayı karakteriyle ün kazandı.

Bülent Alkış’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dayan Yüreğim
  • Filinta
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Bir Çocuk Sevdim
  • İffet
  • Çemberimde Gül Oya

Son Güncelleme: 07.06.2021 19:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HekimDiziBülent AlkışUyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Friends: The Reunion incelemesi
Friends: The Reunion incelemesi

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam karakteri kimdir? Bülent Alkış kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Rapor parası hangi bankalardan alınır? Rapor parasını nasıl öğrenirim?
Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
TRT Spor'da 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
İŞKUR işsizlik Aylığı Kaç Para? 2021 işsizlik aylığını sorgulama işlemi
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 3 Haziran 2021 Perşembe Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Haziran 2021?
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Özel hastaneler acil girişi ücretli mi? 2021
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.