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Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Hasan Sabbah ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünde Hasan Sabbah'ın akıbeti belli olacak.

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:16
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
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TRT 1’in tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin 16.bölümündeki aksiyon ve savaş sahneleri izleyicileri mest etti. Bu bölümde Markus, Kokut Ata ve yanındakilere tuzak kurup etrafını sarıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ölecek mi?

Savaş sahneleriyle büyüleyen dizide Markus, Selçuklulardan intikam almak için bir plan yapıp tuzak kurar. Korkut Ata, bu tuzak sırasında sırtından aldığı kılıç darbesiyle ölür. Melikşah’ın topraklarından kovduğu Arslantaş da bu çatışmada yer almaktadır. Arslantaş savaşırken bir kılıç darbesi alarak yere düşer. Arslantaş’ın ölüp ölmediği henüz belli değil. Selçuklular Markus’un bu hain tuzağına düşerek çok sayıda kayıp verir.

Dışarıda çatışma olurken Hasan Sabbah boş durmamaktadır. Kimliğini gizleyen Sabbah, sarayda iç karışıklık çıkarmak için bir plan içerisindedir. Hasan Sabbah, sırlarının açığa çıkması durumunda sarayı kan gölüne çevireceğine yemin etmiştir.

Hasan Sabbah Nizamülmük’ü yenik düşürdüğünü düşünse de durum öyle değildir. Durumu fark eden Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ın gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Melikşah ise Hasan Sabbah’ın kellesinin alınmasını emreder.

Hasan Sabbah’ın akıbeti dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacak. Zaten tarihte de Hasan Sabbah bu şekilde ve kısa sürede ölmüyor. Tarih kitaplarında Hasan Sabbah’ın saraydan sürülerek Alamut Kalesine yerleştirildiği ve burada Haşhaşiler örgütünü kurduğu biliniyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluHasan SabbahTrt 1Melikşah
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