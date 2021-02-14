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Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah Öldü mü? Gürkan Uygun Diziden Ayrıldı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 18 ocak günü 17. bölümünde kötü adam Hasan Sabbah Sultan Melikşah tarafından köşeye sıkışmıştı. Hasan Sabbah öldü mü?

14 Şubat 2021 Pazar 22:22
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah Öldü mü? Gürkan Uygun Diziden Ayrıldı mı?
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun 18 ocak günü 17. bölümünde kötü adam Hasan Sabbah Sultan Melikşah tarafından köşeye sıkışmıştı. Melikşah Batınilerin liderinin Hasan Sabbah olduğunu öğrenince onu öldürmek için yemin eder. Batınileri öldüren Melikşah daha sonra Hasan Sabbah'ın peşine düşer.

Hasan Sabbah uçrumun kenarında köşeye sıkışır. Sultan Melikşah ve Hace'nin eline düşen Hasan Sabbahteslim olacak ya da uçurumdan atlayacaktır. Hasan Sabbah uçurumdan atlamayı seçer, ve uçurumdan atlar.

Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah öldü mü?

Hasan Sabbah dizide ölmeyecek. Atı ile uçurumdan atlayan Hasan Sabbah Alamut kalesine yaralı bir şekilde götürülerek hayata devam edecek. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah gerçek hayattan bir karakter olduğu için tarihte yaşanmış olayları bilenler Hasan Sabbah'ın ölmeyeceğini de biliyor.

Gürrkan Uygun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı mı?

Gürkan Uygun ile  Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 2021 hazira' kadar sözleşmeli. Bu durumda Gürkan Uygun diziden ayrılmayacak. Hasan Sabbah karakteri ile  Sultan Melikşah'ın başın kötü işler açacaktır.

Hasan Sabbah Alamut kalesinde gün geçtikçe güç kazanarak Batınileri yönetecektir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:22
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Anahtar Kelimeler:
Hasan SabbahUyanış Büyük Selçuklu
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