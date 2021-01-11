Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah kimdir? Hasan Sabbah tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

TRT1’in en çok seyredilen dizileri arasında olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gürkan Uygun’un canlandırdığı Hasan Sabbah karakterinin ölümünün ardından birçok izleyici gerçekte nasıl öldüğünü ve neler yaptığını merak etmeye başladı.

Hasan Sabbah kim?

Hasan Sabbāh "süikastçiler" olarak bilinen Haşhaşîlere bağlı fidāiler asker grubunun kurucusudur. Tasavvufî İslâmî ekole dayanan Alevîlerin Câferîlik olarak bilinen meşhur mektebinden biraz farklı olarak On İki İmamlar'dan olan İmam Cafer Sâdık'ın küçük oğludur. Askeri taktikleriyle ve otuz beş sene süresince Alamut Kalesi’nden çıkmamıştır.

Hasan Sabbah nasıl öldü?

1124 senesinin Mayısıs ayında hastalanarak yataklara düşen Hasan Sabbah, ölümün yakın olduğunu hissederek kendisinden sonra liderlik yapması için Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid'i seçti. Ebu Ali'yi sağına oturtarak misyonerlik faaliyetlerinden sorumlu yaptı. Kasranlı Adem'in Oğlu Hasan'ı sağına ve ordularının komutanı Kiya Ebu Cafer'i ise önüne aldı. Daha sonrasında onlara imamın gelerek devletin başına geçeceği güne kadar lider olarak Kiya Buzrug Ummid seçti. Hasan Sabbah 23 Mayısıs 1124 tarihinde Cuma günü öldü.