Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir? Tarihte Gevher Hatun nasıl öldü?

TRT1 ekranlarında karşımıza çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki tarihi kişilerin oldukça başarılı bir oyunculukla yansıtılmasından dolayı izleyiciler bu kişilerin gerçek hayatlarını, tarihteki yerlerini ve önemlerini merak etmeye başladı. Dizide Gevher Hatun’u Leyla Feray canlandırmakta.

Gevher Hatun kimdir?

Gevher Hatun nasıl vefat etti?

Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarı olan Melikşah’ın oğlu Tapar’ın eşi 2. Kılıçarslan’ın kızıdır. Diğer bilinen ismiy Gevher Nesine Sultan’dır. Saray başsipahisine gönlünü kaptırmış fakat abisi 1. Gıyaseddin Keyhüsrev evlenmelerine izin vermemiştir. Gıyaseddin Keyhüsrev, başsipahiyi daha sonra savaşa göndermiş ve savaşta ölmesine neden olmuştur. Dizi de bu karaktere Leyla Feray hayat vermektedir.

Verem hastalığına yakalanarak 1204 yılında Kayseri’de vefat etmiştir. Hasta olduğu sürede abisine bir şifahane vasiyetinde bulunmuştur. 1.Gıyasettin Keyhüsrev bu vasiyet üzerine Kayseri’de tıp eğitimi ve sağlık hizmeti veren Gevher Nesibe Şifaiyyesi’ni yaptırmıştır.

Leyla Feray kimdir?

1993 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, 28 yaşındadır. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü okumuştur. Ben Onu Çok Sevdim dizisi ile kendisini izleyiciye tanıtmayı başarmıştır. Paşa Gönlüm,Üç Arkadaş, Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde rol almıştır.