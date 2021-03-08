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Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir? Tarihte Gevher Hatun nasıl öldü?

TRT1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oldukça geniş bir kitleye yayılmış ve kendini sevdirmeyi başarmıştır. Oyuncuları ile dikkat çeken dizi, aynı zamanda canlandırılan tarihi karakterler ile de dikkat çekmeyi başarmıştır. Diziyi büyük bir ilgi ile izleyen kişiler Gevher Hatun karakterini oldukça merak etmeye başladı. Gevher Hatun ve bu karakteri canlandıran Leyla Feray araştırma konusu oldu. Tüm detaylı bilgiler haberimizde.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:35
Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun kimdir? Tarihte Gevher Hatun nasıl öldü?
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TRT1 ekranlarında karşımıza çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki tarihi kişilerin oldukça başarılı bir oyunculukla yansıtılmasından dolayı izleyiciler bu kişilerin gerçek hayatlarını, tarihteki yerlerini ve önemlerini merak etmeye başladı. Dizide Gevher Hatun’u Leyla Feray canlandırmakta. 

Gevher Hatun kimdir?

Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarı olan Melikşah’ın oğlu Tapar’ın eşi 2. Kılıçarslan’ın kızıdır. Diğer bilinen ismiy Gevher Nesine Sultan’dır. Saray başsipahisine gönlünü kaptırmış fakat abisi 1. Gıyaseddin Keyhüsrev evlenmelerine izin vermemiştir. Gıyaseddin Keyhüsrev, başsipahiyi daha sonra savaşa göndermiş ve savaşta ölmesine neden olmuştur. Dizi de bu karaktere Leyla Feray hayat vermektedir. 

Gevher Hatun nasıl vefat etti? 

Verem hastalığına yakalanarak 1204 yılında Kayseri’de vefat etmiştir. Hasta olduğu sürede  abisine bir şifahane vasiyetinde bulunmuştur. 1.Gıyasettin Keyhüsrev bu vasiyet üzerine Kayseri’de tıp eğitimi ve sağlık hizmeti veren Gevher Nesibe Şifaiyyesi’ni yaptırmıştır. 

Leyla Feray kimdir?

1993 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, 28 yaşındadır. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü okumuştur. Ben Onu Çok Sevdim dizisi ile kendisini izleyiciye tanıtmayı başarmıştır. Paşa Gönlüm,Üç Arkadaş, Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde rol almıştır. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:35
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Anahtar Kelimeler:
Büyük SelçukluGevher HatunTRT1Leyla Feray
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