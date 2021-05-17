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Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri öldü mü? Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Faysal karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? Ege Şaşmaz Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine veda mı etti? Ege Şaşmaz kimdir? Ege Şaşmaz nereli? Ege Şaşmaz kaç yaşında? Herkes tarafından merakla Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakterinin ölüp ölmediği ve onu canlandıran oyuncu Ege Şaşmazın diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı? İşte, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki son gelişmeler...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:14
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
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Herkes tarafından merakla TRT 1 ekranlarının sevilen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı merakla araştırılıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin faysal karakteri kim?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Faysal karakteri oyuncu Ege Şaşmaz tarafından canlandırılmaktadır. Tarihi konuları ekranlara taşıyan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Selçuklu Dönemi’ne özgün bir dil ve oldukça kaliteli bir prodüksiyonla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ancak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan bölümde dizinin Faysal karakteri diziye veda etti. Herkes tarafından merakla Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Faysal karakterine hayat veren oyuncu Ege Şaşmaz’ın kim olduğu ve neden diziden ayrıldığı merakla araştırılıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yeni oyuncular dahil olurken, diğer bir yandan da önemli karakterler tek tek ölüyor. Gerilimi artıran sahneleriyle dikkat çeken Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümünde sürpriz bir karakter daha öldü. Batini'lerin safında yer alan Hasan Sabbah diğer bir adıyla Seyyidina'nın manevi evladı olarak bilinen Faysal karakterini canlandıran oyuncu Ege Şaşmaz diziye veda etti.

Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal karakteri neden ve nasıl öldü?

TRT 1 ekranlarının herkes tarafından beğenilen ve sevilerek izlenen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Batini2lerin önemli kişilerinden birisi olan Faysal, Şelemzar savaşında Melikşah’ın evladı Ahmet Sencer tarafından öldürülmüştür.

Ege Şaşmaz kimdir?

Asıl adıyla İsmail Ege Şaşmaz olan ünlü oyuncu, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa ilinde doğmuştur. İlk defa oyunculuğunu Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında Sınıfta Acil Servis adındaki oyun ile yapmıştır. Ege Şaşmaz, Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı bir dönem popüler olan diziyle adım atmıştır. Bu dizinin ardından reklam filmlerinde boy gösteren yakışıklı oyuncu Serçe Sarayı adındaki projeyle kamera karşısına tekrardan geçmiştir. Aktif olarak oyunculuk kariyerine Günebakan adlı diziyle devam eden oyuncu dizide Rüzgar adlı karakteri canlandırmıştır. Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Yalanı Sever dizisi ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisiyle kamera karşısına çıkan Ege Şaşmaz, son olarak yine Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı diziyle oyunculuk kariyerini devam ettirmiştir.

İsmail Ege Şaşmaz hangi dizi ve filmde rol aldı?

Herkes tarafından merakla Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Faysal karakterini canlandıran Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz’ın rol aldığı dizi ve filmlerin neler olduğu araştırılıyor. İsmail Ege Şaşmaz’ın oyunculuk yaptığı dizi ve filmler;

2013 – Güneşi Beklerken (Barış karakteri) (Dizi)

2015 – Günebakan (Rüzgar karakteri) (Dizi)

2015 – Serçe Sarayı (Tolga karakteri) ( Dizi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar karakteri) (Dizi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim karakteri) (Dizi)

2017 – Lise De4vriyesi (Fırat karakteri) (Dizi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet karakteri) (Dizi)

2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan karakteri) (Dizi)

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 23:14
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