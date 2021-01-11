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Uyanış Büyük Selçuklu Elçin hatun neden diziden ayrıldı, neden çıktı? Leyla Lydia Tuğutlu diziye veda etti!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin karakterini canlandıran Leyla Lydia Tuğutlu diziye veda ettiğini açıkladı. İzleyiciler Elçin hatunun neden diziden ayrıldığı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:26
Uyanış Büyük Selçuklu Elçin hatun neden diziden ayrıldı, neden çıktı? Leyla Lydia Tuğutlu diziye veda etti!
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TRT 1’de Pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesi üzen bir ayrılık yaşandı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizide bir başrol oyuncusu diziden ayrıldığını açıkladı.

Elçin Hatun diziden neden ayrıldı?

TRT 1 kanalının her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Başrol oyuncusu olan ve dizide Elçin Hatun karakterini canlandıran Leyla Lydia Tuğutlu’nun diziye veda ettiği öğrenildi. Ünlü oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerine duyurdu.

Tuğutlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ‘’Hoşça kal Elçin. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol aldığım süre boyunca gösterdiğiniz ilgi ve desteğe en içten teşekkürlerimi sunarım.’’



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluLeyla Lydia TuğutluElçin Hatun
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