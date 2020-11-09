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Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir, tarihteki hayatı nasıl? Gerçek adı nedir? Leyla Lydia Tuğutlu hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun rüzgarı esmeye başladı. Melikşah'tan intikam almaya çalışan Elçin Hatun diziye damgasını vurdu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 23:18
Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir, tarihteki hayatı nasıl? Gerçek adı nedir? Leyla Lydia Tuğutlu hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer almayı başaran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Dizide oldukça önemli bir yeri olduğu görülen Elçin Hatun’un tarihte nasıl bir rolü olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Uyanış Elçin Hatun kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu zamana kadar seyircilerin ilgisini üzerinde toplamayı başaran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başarılı oyuncu kadrosu ile de ön plana çıkıyor. Her Pazartesi akşamında ekranlara gelen dizinin son bölümünde Elçin Hatun damgasını vurdu.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın kızı olan Elçin Hatun’a Uyanış dizisinde Leyla Lydia Tuğutlu hayat veriyor. Tuğutlu’nun oynadığı Elçin Hatun karakteri, babası Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ı öldürüp ağabeyi Kılıç Arslanı’ da rehin aldığı için Melikşah’a karşı kin beslemektedir. Babasının intikamını almak ve ağabeyinin de intikamını almak isteyen Elçin Hatun, Melikşah’a ulaşmak için her şeyi yapacaktır.

Leyla Lydia Tuğutlu Kimdir?

Leyla Lydia Tuğutlu 1989’da doğmuştur. Türk babanın ve Alman annenin kızı olan Tuğutlu, konservatuarı bitirerek piyano dersleri almıştır. Mankenlik ile kariyerine başlayan güzel oyuncu Es Es dizisinde İrem karakterine hayat vermiştir. 2010 ile 2015 seneleri arasında Bloomberg ve HaberTürk TV’de yayınlanan HT Magazin programını sunmuştur. Sonrasında ATV’de yayınlanan Karadayı dizisinde yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Leyla Lydia Tuğutlu’nun yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

2016- Tatlı İntikam (Pelin) (TV Dizisi)


2015 - Delibal (Füsun) (Sinema Filmi)

2014 - İçimdeki Ses (Ayşıl) (Sinema Filmi)

2013 - Günce (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 - 2014 - Karadayı (Songül Kara) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Kirli Beyaz (Melis) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Es Es (İrem) (TV Dizisi)



Son Güncelleme: 09.11.2020 23:18
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Uyanış Büyük Selçuklu
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