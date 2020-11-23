Uyanış Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun gerçek tarihteki hayatı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen yapımlar arasına giren Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizide Elçin Hatun olarak izlenen karakter izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanması sonrasında araştırılmaya başlandı.

Uyanış dizisi Elçin Hatun kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakteri dikkatleri üzerinde topluyor. Elçin Hatun’un tarihte nasıl bir yer tuttuğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizide karaktere Leyla Lydia Tuğutlu hayat veriyor.

Elçin Hatun, Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ı öldürerek ağabeyi Kılıç Arslan’ı rehin alan Melikşah’a oldukça sinirlidir. Babasının intikamını almak için gün sayan Elçin Hatun Melikşah’a karşı mantığı ve kalbi arasında kalacaktır.

Leyla Lydia Tuğutlu Kimdir?

Dizide Elçin Hatun karakterini canlandıran Leyla Lydia Tuğutlu 1989 senesinde Almanya’da dünyaya gelmiştir. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Tuğutlu, konservatuarda piyano dersleri almıştır. Es Es isimli dizide İrem karakterine hayat veren Tuğutlu daha sonra 2010 ve 2015 seneleri arasında Bloomberg HT ile HaberTürk TV’de HT Magazin isimli programı sunmuştur. ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Kara Dayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Mahir Kara’nın kardeşlerinden biri olan Songül Kara karakteriyle kamera karşısına geçmiştir. Aşağıdaki kısımda kendisinin kariyerindeki tüm yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

2016- Tatlı İntikam (Pelin) (TV Dizisi)

2015 – Delibal (Füsun) (Sinema Filmi)

2014 – İçimdeki Ses (Ayşıl) (Sinema Filmi)

2013 – Günce (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 – 2014 – Karadayı (Songül Kara) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Kirli Beyaz (Melis) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Es Es (İrem) (TV Dizisi)