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Uyanış: Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil hakkında bilgiler

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde öne çıkan karakterlerden Ebul Kasım hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte Emre Erçil'e ilişkin bilgiler.

23 Ekim 2020 Cuma 15:47
Uyanış: Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil hakkında bilgiler
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ebul Kasım karakterine hayat veren oyuncu Emre Erçil’dir. 17 Mayısıs 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Erçil, Bilkent Üniversitesi’de tiyatro eğitimi almıştır. 1.81 cm uzunluğundaki yetenekli oyuncu, Behzat Ç. dizisinde Bahri karakteriyle ün kazanmıştır. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde tefeci karakterine hayat veren Erçil, daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol aldı.


İçerde dizisinde avukat rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan yetenekli oyuncu, Fırtına dizisinde de Fikret karakterine hayat verdi.

Uyanış: Büyük Selçuklu Ebul Kasım hakkında bilgiler

Ebul Kasım dizide vali olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi kaynaklarda Anadolu Selçuklu Devleti’nde İznik Valisi olan Kasım, Süleyman Şah doğu seferine çıktığında devletin başına vekil olarak tayin edilmişti.



Son Güncelleme: 23.10.2020 15:47
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluEbul KasımEmre Erçil
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