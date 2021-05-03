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Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil kimdir? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 03.05.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:32
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil kimdir?
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ebul Kasım karakterine hayat veren oyuncu Emre Erçil’dir. 17 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Erçil, Bilkent Üniversitesi’de tiyatro eğitimi almıştır. 1.81 cm uzunluğundaki yetenekli oyuncu, Behzat Ç. dizisinde Bahri karakteriyle ün kazanmıştır. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde tefeci karakterine hayat veren Erçil, daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol aldı.

İçerde dizisinde avukat rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan yetenekli oyuncu, Fırtına dizisinde de Fikret karakterine hayat verdi.

Uyanış: Büyük Selçuklu Ebul Kasım hakkında bilgiler

Ebul Kasım dizide vali olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi kaynaklarda Anadolu Selçuklu Devleti’nde İznik Valisi olan Kasım, Süleyman Şah doğu seferine çıktığında devletin başına vekil olarak tayin edilmişti.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:32
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Emre ErçilEbul KasımUyanış Büyük Selçuklu
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