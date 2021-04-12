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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Kesiş'i Volkan Uygun'un hayat hikayesi!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Kesiş'i Volkan Uygun'un hayat hikayesi! haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 12 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Kesiş'i Volkan Uygun'un hayat hikayesi!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.




Son Güncelleme: 12.04.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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