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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Hekimgah Ömer Hayyam'ı Bülent Alkış'ın hayat hikayesi!

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Hekimgah Ömer Hayyam'ı Bülent Alkış'ın hayat hikayesi! konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 16 Kasım 2020 Pazartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:10
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Hekimgah Ömer Hayyam'ı Bülent Alkış'ın hayat hikayesi!
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Uyanış Dizisi Hekimgah Hekim Ömer Hayyam Kimdir ? 

Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim karakterine hayat verecek oyuncumuzun asıl ismi İsimsiz dizisinin dayısı Bülent Alkış oldu. Yetenekli oyuncumuz Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim rolüyle dizideki isim olmuştur.


Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de doğdu. Uyanış Dizisinde Hekim rolünü üstlenen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk dizi deneyimi Aynalı Tahir dizisi olmuştur. İsimsiz dizisinde canlandırdığı Özel Harekat Baş Komiseri Dayı karakteriyle ün kazandı.

Bülent Alkış’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dayan Yüreğim
  • Filinta
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Bir Çocuk Sevdim
  • İffet
  • Çemberimde Gül Oya


Son Güncelleme: 16.11.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
HekimDiziBülent AlkışUyanış Büyük Selçuklu
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