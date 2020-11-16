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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Ebul Kasım'ı Emre Erçil'in hayat hikayesi!

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Ebul Kasım'ı Emre Erçil'in hayat hikayesi! haberine dair tüm yeni ayrıntılar 16.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:32
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Ebul Kasım'ı Emre Erçil'in hayat hikayesi!
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ebul Kasım karakterine hayat veren oyuncu Emre Erçil’dir. 17 Mayısıs 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Erçil, Bilkent Üniversitesi’de tiyatro eğitimi almıştır. 1.81 cm uzunluğundaki yetenekli oyuncu, Behzat Ç. dizisinde Bahri karakteriyle ün kazanmıştır. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde tefeci karakterine hayat veren Erçil, daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol aldı.


İçerde dizisinde avukat rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan yetenekli oyuncu, Fırtına dizisinde de Fikret karakterine hayat verdi.

Uyanış: Büyük Selçuklu Ebul Kasım hakkında bilgiler

Ebul Kasım dizide vali olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi kaynaklarda Anadolu Selçuklu Devleti’nde İznik Valisi olan Kasım, Süleyman Şah doğu seferine çıktığında devletin başına vekil olarak tayin edilmişti.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:32
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Emre ErçilEbul KasımUyanış Büyük Selçuklu
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