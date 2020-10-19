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Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular

TRT 1'de başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye son olarak dört yeni oyuncu katıldı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 06:23
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular
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TRT 1’in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ilk bölümleriyle büyük beğeni topladı. Her hafta Pazartesi günü yeni bölümleriyle yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda ünlü simalar yer alıyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosu bölümler ilerledikçe büyümeye devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde hikaye geliştikçe yeni oyuncular da diziye dahil oluyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Yeni Gelen Oyuncular

Emre Erçil

Emre Erçil Uyanış Büyük Selçuklu dizisine son bölümlerle birlikte kayıldı. Dizide Ebul Kasım karakterini canlandıran oyuncu, 1971 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Erçil, daha önce Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisinde de rol almıştı.

Dizide Ebul Kasım, Anadolu Selçuklu Devleti’ni ele geçirmek isteyen bir komutandır. Süleyman Şah’ın akrabası olan Ebul Kasım, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı olmak için uğraşmış ancak bunu başaramamış ve Mellikşah tarafından öldürtülmüştür.

Ahmet Taha Erkmen

İbrahim Balaban

Nik Xhelilaj


Aslen Anavut olan Nik Xhelilaj 37 yaşındadır. Oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Yorgos karakterini canlandırmaktadır. Nik Xhelilaj daha önce Payitaht Abdülhamit dizisinde Marco karakterini canlandırmıştı.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 06:23
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluTrt 1Dizi
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