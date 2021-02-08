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Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Volkan Uygun kimdir? Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Volkan Uygun kimdir? Kesiş karakteri kimdir? haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 8 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Volkan Uygun kimdir? Kesiş karakteri kimdir?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:26
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Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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