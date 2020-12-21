İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Taner Turan kimdir? İlteber Şelemzar Emiri karakteri kimdir?

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Taner Turan kimdir? İlteber Şelemzar Emiri karakteri kimdir? haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 21.12.2020 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:30
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Taner Turan kimdir? İlteber Şelemzar Emiri karakteri kimdir?
Takip Et:

Uyanış Büyük Selçuklu İlteber Şelemzar Emiri:

Uyanış Büyük Selçuklu karakterine yeni bir karakter dahil oldu, dahil olan karakterin adı ise Şelemzar Emiri. Şelemzar Emiri Selçuklu tarafından belirli bir bölgeye bakması için atanmış biridir. Ayrıca Tuna Hatun’ un babası olmaktadır. Emir Şelemzarın görevi ise halktan vergi almak ve alınan vergilerin belirlenmiş bir kısmını Kağan’ a vermektir. İlteber tarihi anlamı ise valilik demektir. Tarihe bakıldığında Büyük Selçuklu döneminde Kağanlar ile İlteberler ülkeyi beraber yönetmektedirler. Karakter ise Taner Turan tarafından canlandırılmaktadır.

Taner Turan:

1969 senesinde Erzurum ilinde dünyaya gelmiş olan oyuncu Anadolu Üniversitesinde Devlet Konservatuvarı okumuş ve mezun olmuştur. Sivas’ a ait devlet tiyatrosunda 8 sene çalışmış ardından ise Bursa devlet tiyatrosuna geçiş yapmıştır. Birden fazla tiyatroda yönetmen ve oyuncu görevlerini üstlenmiştir. 2000 senesinde ise Taner Turan ilk ekran deneyimi olan Dikkat Bebek Var adlı dizide oynamıştır. Nebahat Nalan Höke ile mutlu bir evlilik sürmektedir. Oyuncunun bulunduğu diğer yapımlar ise:

  • Tatlı Hayat(2001),
  • Aslı ile Kerem(2002),
  • A.G.A(2003)
  • Kurtlar Vadisi Pusu(2007),
  • Ezel(2010),
  • Mavi Kelebekler(2012),
  • Muhteşem Yüzyıl(2013),
  • Şeref Meselesi(2014),
  • Paramparça(2016),
  • Ölene Kadar(2017),
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz(2017),
  • Bir Deli Rüzgar(2018),
  • Kimse Bilmez(2019).


Son Güncelleme: 21.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük Selçuklu Ilteber KimdirUyanış Büyük Selçuklu Ilteber Kimdir|Uyanış Büyük Selçuklu IlteberUyanış Büyük Selçuklu OyuncularUyanış Büyük Selçuklu Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?

Popüler Haberler

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Melih Tapar karakteri kimdir? Ali Gözüşirin nereli, yaşı kaç?
Çukur dizisi Ögeday karakterini kim canlandırıyor? Baki Davrak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray yaşı ve oynadığı diziler
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Gerçek adı ne? Mertkan Arat oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisine katılan Burak Tozkoparan kimdir? Emir karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Taner Turan kimdir? İlteber Şelemzar Emiri karakteri kimdir?
Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine Berk Oktay hayat veriyor
TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve karakter analizi
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu doğum tarihi
Çukur dizisinde İskender karakterine Eser Karabil hayat veriyor
Bay Yanlış 9 ekimde yeni bölüm neden yok? Bay Yanlış final mi yaptı?
Hamilelik kaç günde belli olur? Gebelik belirtileri için ilişkiden ne kadar sonra test yaptırmak gerekiyor?
Kasım ayının ilk haftasında konut kredisi faiz oranları karşılaştırması
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi
Yemin Reyhan Öldü mü? Cemre Ölecek Mi? Özge Yağız Diziden Ayrıldı mı?
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin anlamı
Çukur Seren kimdir? İrem Sak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek'in yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte var mıydı?
İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları kimler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.