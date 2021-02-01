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Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Faysal karakteri kimdir?

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Faysal karakteri kimdir? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 01-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:00
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Faysal karakteri kimdir?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni bir isim daha dahil oluyor. Selçuklu dizisine Faysal karakteriyle dahil edilen oyuncumuz merak edilmektedir. Faysal karakterinin gerçek hayatta olup olmadığı da bir başka merak edilen konudur.

2020 senesinde başlayan dizi kısa süre içerisinde pazartesi günlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Yakalanan bu başarının arkasında ise iyi bir ekip ve deneyimli oyuncular bulunmaktadır.

Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir?

Sultan Melikşah, Alparslan Sultanından aldığı Selçuklu devletinin gücünü en üst seviyelere çıkarır. Ancak Selçuklular gücünü artırdıkça hem devlet içinde hem de dışında düşman sayısı da artar. Kaderinin doğuştan devletle bir bütün olarak yazıldığı ve tek amacının ölümüne kadar devlete hizmet olacağı yönünde büyüyen Sencer, yıllar süren eğitimiyle idealist bir kahraman olur ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi durumuna getirir.

Melikşah ve Sencer çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalırken, en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi bilgili devlet adamları, Gazali gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi aydın kişiler olacaktır. Selçukluları yok etmeye yemin eden Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Tencer’in yarattığı tehlikeli entrikaları ve bu olayların arasında amansız bir mücadele veren Tuna ile Sencer'in yaşayacağı büyük aşkı anlatmaktadır.

Uyanış Büyük Selçuklu Faysal kimdir, gerçekte kim?

Batıni'nin lideri Hasan Sabbah, Selçuklu devletine sızmak için yeni bir casus gönderir. Hasan Sabbah, Selçukluları içeriden böl-parçala-yok et politikası ile sona erdirme çabası içinde, Batıni’ler Anadolu'ya hâkim olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu amaçla, Selçukluları bitirmesi için en kunaz ve zeki ajanlarından Faysal'ı aralarına yollar. Selçuklularla Batıniler arasındaki mücadelede önemli rol oynayacak. Faysal, 13.Bölümden itibaren Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alacak.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da doğdu. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur. Manisa Beledisi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis oyununu oynayarak oyunculuk alanına adımını atmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisinde Barış karakteri ile yaşamıştır. Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinde ilk büyük rolünü 2018 yılında Mehmet karakteri ile oynadı. Son olarak 2020 yılında Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ karakterine hayat vermiştir.

Yer aldığı yapımlar

2020-Sen Çal Kapımı (Kaan Karadağ)

2019-Ramo

2018-Mehmetçik Kut’ül Amare (Mehmet)

2017-Lise Devriyesi (Fırat)

2016-Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim)

2016-Aşk Yalanı Sever (Serdar Koçoğlu)

2015-Serçe Sarayı

2015-Günebakan (Rüzgar)

2013-Güneşi Beklerken (Barış)



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
İsmail Ege ŞaşmazUyanış Büyük SelçukluTrt 1DiziFaysal
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