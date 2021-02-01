Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Ertuğrul Postoğlu kimdir? Korkut Ata karakteri kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Ertuğrul Postoğlu’dur Malatya’da 1967 tılında doğmuştur. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. Oyuncumuz İlkay Özdin Postoğlu’yla evlidir ve iki kızları vardır.
Uyanış Korkut Ata Tarihte Kimdir? Dede Korkut
Uyanış dizisinde Korkut Ata karakteri Türk tarihinde önemli bir yere sahip birisidir. Oğuz Türkü destanlarında yüce ve bilgeli bir kişi olarak geçmektedir. Dede Korkut hikayeleriyle efsaneleşen birisidir.
Son Güncelleme: 01.02.2021 19:20