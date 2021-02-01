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Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Ertuğrul Postoğlu kimdir? Korkut Ata karakteri kimdir?

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Ertuğrul Postoğlu kimdir? Korkut Ata karakteri kimdir? haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 01.02.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:20
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Ertuğrul Postoğlu kimdir? Korkut Ata karakteri kimdir?
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Ertuğrul Postoğlu’dur Malatya’da 1967 tılında doğmuştur. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. Oyuncumuz İlkay Özdin Postoğlu’yla evlidir ve iki kızları vardır.

Seslendirme sanatçısı da olan oyuncumuz dizi kariyerine Paramparça dizisi ile adım atmıştır. Korkut Ata karakterini canlandıracak olan oyuncumuz daha önceleri de yine bir tarihi dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bahadır Bey karakterine Hayat vermişti.

Uyanış Korkut Ata Tarihte Kimdir? Dede Korkut 

Uyanış dizisinde Korkut Ata karakteri Türk tarihinde önemli bir yere sahip birisidir. Oğuz Türkü destanlarında yüce ve bilgeli bir kişi olarak geçmektedir. Dede Korkut hikayeleriyle efsaneleşen birisidir.



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Uyanış Büyük Selçuklu
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