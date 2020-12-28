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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden Mansur karakteri! Kim tarafından canlandırılıyor? Gerçek hayatta yaşadı mı?

Uyanış: Büyük Selçuklu, tarih dizisi severlerin yeni gözdesi olmuş vaziyette. Bu nedenle sık sık gündeme gelmekte olan dizide izleyiciler bu sefer dizide yer alan Mansur karakterini merak ediyor. Bizde bu yazımızda Mansur karakterinin kim olduğunu ve gerçek hayatta yaşayıp yaşamadığını siz değerli okurlarımızla paylaşacağız...

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:28
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden Mansur karakteri! Kim tarafından canlandırılıyor? Gerçek hayatta yaşadı mı?
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Yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı dizide yapımcılık görevini Akli Film üstleniyor. Yayınlanmaya ilk başladığından beri sevilerek izlenen ve hikayesinde emin adımlar atmaya devam etmekte olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi bugün gündeme karakterlerinden biri olan Mansur ile gündeme geldi.

 

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde karşımıza çıkan Mansur

Ekranlara daha yeni yeni gelmeye başlayan Mansur karakteri ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Resmi siteler açıklama yaptığı veya dizide daha fazla gözüktüğü taktirde Mansur karakteri ile ilgili net bir bilgi verebileceğiz.

 

 

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde karşımıza çıkan Mansur tarihte geçen birisi mi?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile karşımıza çıkmakta olan Mansur ile ilgili yaptığımız kapsamlı araştırma sonucunda, Selçuklular dönemi içerisinde ya da başka bir dönem içerisinde Mansur diye bir karaktere denk gelmedik. Yani dizide karşımıza çıkacak olan karakter dizinin heyecanını arttırmak için uydurulmuş bir karakterdir.

 

Uyanış: Büyük Selçuklu Mansur

Gerek Türk televizyon sektöründe gerekse TRT 1 projeleri arasında çokça sevilen ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış olan tarihi dizide, Mansur karakteriyle karşımıza çıkacak olan oyuncu Nizamettin Özkaya’dır. Oyuncunun hakkında daha detaylı bilgiler almak isteyen okuyucularımız hakkında belirli araştırmalar yaptık. Siz değerli okuyucularımız için; Nizamettin Özkaya’yı tanıtacağız, daha önceden ekranlara geldiği yapımların neler olduğunu ve oyuncunun aktif bir şekilde kullanmakta olduğu sosyal medya hesabını sizlerle paylaşacağız.

 

 

Nizamettin Özkaya

Dünyaya gözlerini Isparta ilimizin Yalvaç ilçesinde açmıştır Nizamettin Özkaya. Kendisi, Isparta’da doğsa da hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçirmiş ve hâlâ İstanbul’da yaşamaya devam etmektedir. 80 kilo ağırlığında ve 1, 83 metre uzunluğundadır. Nizamettin Özkaya, reklam tanıtımları, işletme sahibi, inşaat, tezgahçı, barmen ve yönetici gibi birçok farklı meslekte çalışmıştır hatta oyuncu bir zamanlar kitap bile çıkartmıştır. Çevresindeki tanıdıkları ajansa yazılması üzerine baskı yapınca Nizamettin Özkaya ajansa kaydolmaya karar vermiştir. Ajansa kayıt olmasının bir gün arkasındansa oyunculuk kariyerine başlamıştır. Oyuncunun yer alacağı Uyanış Büyük Selçuklu onun 8’inci dizisi olacak.

 

 

Nizamettin Özkaya’nın yer aldığı diziler

*

Mehmetçik Kut Kut’ül Amare(2018),

 

*Payitaht Abdülhamid(2019),

 

*Şampiyon(2019),

 

*Hoca karakteri ile Araf 3 (2019) adlı dizide yer almıştır,

 

*Ferhat ile Şirin(2019),

 

*Kuruluş Osman(2020),

 

*Arıza(2020),

 

*Mansur karakteri ile Uyanış: Büyük Selçuklu.

 

Nizamettin Özkaya’nın resmi sosyal medya hesabı

Nizamettin Özkaya sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır, resmi instagram hesabında ise genellikle bulunduğu yapımları ve gündelik hayatından parçalar paylaşmakta. Oyuncunun instagram hesabında 71 adet gönderi var, Nizamettin Özkaya’yı 4 bin kişi takip ediyor. Resmi instagram hesabının kullanıcı adı ise “@ozkayanizamettin” dir.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:28
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