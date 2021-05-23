Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kimler ayrılacak? Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları ve diziden ayrılan oyuncular

Tarih sevdalıların yanı sıra yoğun ilgi gören dizi herkes tarafından beğenilmesi üzerine talepler arttı. Diriliş Ertuğrul dizisinin tadında olan bu proje beğenileri topladı. Hikayenin tarih den günümüze gelmesi ve oyuncuların başarılı şekilde karakterleri canlandırması da gözlerden kaçmadı. 2.sezona geçmeden diziden ayrılacak isimlerin olması da merakları arttırdı. Hangi oyuncuların veda edeceği hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Uyanış Büyük Selçuklu 2.sezonda kimler ayrılacak?
Alınan bu karar üzerine diziden ayrılacak isimler belirlendi. Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç, Sevda Erginci ve daha birçok oyuncu yeni sezonda dizide olmayacak.
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:23