Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kimler ayrılacak? Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları ve diziden ayrılan oyuncular

Tarih sevdalıların yanı sıra yoğun ilgi gören dizi herkes tarafından beğenilmesi üzerine talepler arttı. Diriliş Ertuğrul dizisinin tadında olan bu proje beğenileri topladı. Hikayenin tarih den günümüze gelmesi ve oyuncuların başarılı şekilde karakterleri canlandırması da gözlerden kaçmadı. 2.sezona geçmeden diziden ayrılacak isimlerin olması da merakları arttırdı. Hangi oyuncuların veda edeceği hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu 2.sezonda kimler ayrılacak?

Tarih de yaşanan olayları konu alan dizi 2.sezon itibariyle farklılık gösterecek. Yeni sezonda Sultan Alparslan dönemi ele alınacaktır. Dizi başlamadan önce de konuşulduğu gibi konuların devam etmesi ile 4 sezon süreceği konuşuluyordu. Hiç beklenmedik anda kadronun değişmesi ile yeni sezonda da değişiklikler olması bekleniyor.

Alınan bu karar üzerine diziden ayrılacak isimler belirlendi. Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç, Sevda Erginci ve daha birçok oyuncu yeni sezonda dizide olmayacak.