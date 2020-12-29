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Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

TRT 1 ekranlarında izleyenleri ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Tacülmülk karakteri dikkatleri üzerinde topladı. Dizinin son bölümü ardından izleyiciler Tacilmülk'ün tarihte nasıl bir yeri olduğunu ve karaktere hayat veren oyunun kim olduğunu araştırmaya başladılar...

29 Aralık 2020 Salı 02:51
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde yeni bir karakter izleyenlerin dikkatini üzerinde topladı. Sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu’nun son bölümünde Tacülmülk karakteri merak edilen isimler arasında yer aldı.

Tacülmülk tarihte kimdir?

Tacülmülk, tarihte Büyük Selçuklu imparatorluğunun veziri olarak karşımıza çıkmaktadır. Verdiği önemli hizmetlerle adından söz ettiren Tacülmülk’ün, Terken Hatun’un vezirliğine yükselmesi ardından kendisine rakip olan Nizamülmülk’ün aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ifade edilmektedir.

Nizamülmülk’ün hayatını kaybetmesi sonrasında 1. Melikşah, Tacülmülk’ü veziri atamıştır. Kısa bir süre sonra 1. Melikşah’ın hayatını kaybetmesiyle birlikte Terken Hatun ile anlaşan Tacülmülk, henüz çocuk olan Mahmud’u sultan ettirmiştir. Veziri olarak da Tacülmülk atanmıştır. Terken Hatun’un ordusunun başında yer alan Tacülmülk, Berkyaruk’la yaptığı savaşı kaybetmiş, kaçarken yakalanmıştır. 1093 senesinde Tacülmülk öldürülmüştü.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Tacülmülk karakterine Mehmet Bozdoğan hayat vermektedir.

Mehmet Bozdoğan Kimdir?

Mehmet Bozdoğan 1977 senesinde doğmuştur. Oyunculuk eğitimlerini Almanya’da alan Mehmet Bozdoğan, Türkiye’de ilk defa 2010 senesinde Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde oynamıştır. Sonrasında birçok yapımda yer alan Bozdoğan şimdilerde Leke isimli dizide oynamaktadır. Aşağıdaki kısımda Mehmet Bozdoğan’ın daha önce yer aldığı yapımlardan bazıları sıralanmıştır.

  • Leke
  • Ağır Roman
  • Koyu Kırmızı
  • Kara Dayı
  • Öyle Bir Geçer Zaman ki
  • Der Kriminalist
  • Wolfs Revier
  • Uyanış Büyük Selçuklu


Son Güncelleme: 29.12.2020 02:51
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Uyanış Büyük SelçukluMehmet BozdoğanTacülmülk
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