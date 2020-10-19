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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Sultan Alparslan karakteri kimdir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç?

Gündemde halen yer almaya devam eden Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Sultan Alparslan karakteri kimdir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç? haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 19 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Sultan Alparslan karakteri kimdir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç?
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Emre Konuk tarafından yönetilen ve senaryosu Serdar Özonalan tarafından yazılan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin önemli oyuncuları belli oldu. İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Uyanış dizisinde Büyük Selçuklu Devleti’nin yapısı, siyaseti ve savaşları konu ediliyor. Sultan 1. Melikşah’ın hayatından önemli bölümlere yer verilen dizinin 28 Eylül günü TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacağı ifade edilenler arasında yer alıyor. Dizide Nizamülmülk , Gazalî, Ömer Hayyam, Yusuf Hamedan gibi alim, irfan sahibi ve devlet adamlarıyla birlikte Hasan Sabbah gibi Selçuklu Devleti’ni yıkmak için büyük çabalar sarf eden hainler de görülüyor.


Dizinin en önemli karakteri olan Sultan 1. Melikşah’ın babası Sultan Alparslan’ı oynayacak olan oyuncunun belli olmasıyla birlikte izleyiciler bu oyuncu hakkındaki araştırmalarına başladılar. İfade edilenlere bakıldığında Uyanış dizisinde Sultan Alparslan karakterini Serdar Kılıç canlandıracak.

Uyanış Dizisi Sultan Alparslan’ı Canlandıracak Serdar Kılıç Kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ı canlandıracak oyuncunun Serdar Kılıç olduğu açıklandı. Serdar Kılıç daha önce yine TRT 1 ekranlarında uzun süredir yayınlanan Doğadaki İnsan programında yer alıyordu. Dağcılık eğitimi alan başarılı oyuncu ODTÜ Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1969 doğumlu olan Serdar Kılıç halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak kariyerine devam etmektedir.



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
SelçukluYeni DiziUyanışTrt 1
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