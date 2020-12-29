Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?

TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Markus karakteriyle ilgili merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başarılı yayın hayatını sürdürüyor. Dizinin yeni bölümleri yayınlandıkça yeni karakterler izleniyor. Bu karakterlerden bazıları izleyicilerin beğenisini ve ilgisini toplamayı başarıyor. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Markus karakteri izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Performansı çok beğenilen oyuncunun kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’da Markus karakterini Kaan Taşaner canlandırmaktadır. 1979 senesinde doğan deneyimli oyuncu Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı’ndan mezun olması ardından tiyatro oyunculuğu yapmaya başlamıştır. 2004 senesine kadar birçok oyunda yer alan Kaan Taşaner daha sonra dizilerde birkaç bölüm yer almaya başladı.

2010 senesinde yayınlanan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde sürekli bir rol alan Taşaner buradaki performansı ile izleyenleri büyülemeyi başarmıştır. Sonrasında ise 2012 senesinde Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı karakterle tanınmış, 2014’te de Diriliş Ertuğrul dizisinde önemli bir rol almıştır.

Kaan Taşaner yer aldığı yapımlar