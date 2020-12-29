İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümü ile izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Markus karakteri araştırılmaya başlandı. İzleyiciler internet üzerinde Markus karakterinin kim olduğuna yönelik sorular soruyorlar...

29 Aralık 2020 Salı 01:38
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Markus karakteriyle ilgili merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başarılı yayın hayatını sürdürüyor. Dizinin yeni bölümleri yayınlandıkça yeni karakterler izleniyor. Bu karakterlerden bazıları izleyicilerin beğenisini ve ilgisini toplamayı başarıyor. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Markus karakteri izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Performansı çok beğenilen oyuncunun kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’da Markus karakterini Kaan Taşaner canlandırmaktadır. 1979 senesinde doğan deneyimli oyuncu Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı’ndan mezun olması ardından tiyatro oyunculuğu yapmaya başlamıştır. 2004 senesine kadar birçok oyunda yer alan Kaan Taşaner daha sonra dizilerde birkaç bölüm yer almaya başladı.

2010 senesinde yayınlanan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde sürekli bir rol alan Taşaner buradaki performansı ile izleyenleri büyülemeyi başarmıştır. Sonrasında ise 2012 senesinde Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı karakterle tanınmış, 2014’te de Diriliş Ertuğrul dizisinde önemli bir rol almıştır.

Kaan Taşaner yer aldığı yapımlar

  • 2004 Büyük Buluşma
  • 2005 Beşinci Boyut Galip
  • 2007 Hakkını Helal Et
  • 2008 Kendi Okulumuza Doğru Ozan
  • 2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne? Erdoğan Yaşaran
  • 2012-2013 Kuzey Güney Komiser Şeref
  • 2013-2014 Kayıp Kemal Özdemir
  • 2014-2016, 2019 Diriliş Ertuğrul Gündoğdu Bey
  • 2016 Rengarenk Can
  • 2017 Mehmetçik Kut'ül Amare Süleyman Askeri
  • 2018 Şahin Tepesi Erkan Sarpkaya
  • 2020- Uyanış Büyük Şelçuklu Marcus


Son Güncelleme: 29.12.2020 01:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluTrt 1MarkusKaan Taşaner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Masterchef birincilik ödülü ne, şampiyona kaç para ödül veriliyor?
Masterchef final bölümü ne zaman yayonlanacak?
Exxen Şeref Bey 1.bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
MIUI 12.5 özellikleri ve güncellemeyi alacak Xiaomi modelleri
EBA öğrenci giriş şifresi nereden ve nasıl alınır?
Doğalgaz yeni abonelik ve abonelik depozito ücreti ne kadar?
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Gerçek adı nedir? Aytek Şayan hakkında bilgiler
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Netflix Party ile arkadaşlarınızla aynı anda film izleyip sohbet edin
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
E-Devlet tapu harcı sorgulaması işlemleri
Afili Aşk dizisinde çalan Yanlışları Seçtim Doğrum Nerede Dengem Nerede Hayat Şaşırtır şarkısı sözleri ve videosu
Bilgi Kuramı Dersine Hangi Branş Öğretmenleri Girecek?
Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon çekimleri başlıyor
Vodafone'dan bedava internet kampanyası! Hattını taşıyanlara bol bol GB imkanı!
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 29 Aralık 2020 Salı
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Emlak vergisi internetten online sorgulama ve ödeme imkanı 2020
Exxen Tolga Çevik Tolgshow ne zaman başlayacak?
Atv canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.