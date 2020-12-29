Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?

TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Markus karakteriyle ilgili merak edilenler araştırılmaya başlandı.
Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’da Markus karakterini Kaan Taşaner canlandırmaktadır. 1979 senesinde doğan deneyimli oyuncu Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı’ndan mezun olması ardından tiyatro oyunculuğu yapmaya başlamıştır. 2004 senesine kadar birçok oyunda yer alan Kaan Taşaner daha sonra dizilerde birkaç bölüm yer almaya başladı.
2010 senesinde yayınlanan “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde sürekli bir rol alan Taşaner buradaki performansı ile izleyenleri büyülemeyi başarmıştır. Sonrasında ise 2012 senesinde Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı karakterle tanınmış, 2014’te de Diriliş Ertuğrul dizisinde önemli bir rol almıştır.
Kaan Taşaner yer aldığı yapımlar
- 2004 Büyük Buluşma
- 2005 Beşinci Boyut Galip
- 2007 Hakkını Helal Et
- 2008 Kendi Okulumuza Doğru Ozan
- 2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne? Erdoğan Yaşaran
- 2012-2013 Kuzey Güney Komiser Şeref
- 2013-2014 Kayıp Kemal Özdemir
- 2014-2016, 2019 Diriliş Ertuğrul Gündoğdu Bey
- 2016 Rengarenk Can
- 2017 Mehmetçik Kut'ül Amare Süleyman Askeri
- 2018 Şahin Tepesi Erkan Sarpkaya
- 2020- Uyanış Büyük Şelçuklu Marcus