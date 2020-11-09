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Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Korkut Ata karakteri Kimdir? Ertuğrul Postoğlu dizideki rolü ve hayatı

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Korkut Ata karakteri Kimdir? Ertuğrul Postoğlu dizideki rolü ve hayatı haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 09.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:20
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Korkut Ata karakteri Kimdir? Ertuğrul Postoğlu dizideki rolü ve hayatı
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Ertuğrul Postoğlu’dur Malatya’da 1967 tılında doğmuştur. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. Oyuncumuz İlkay Özdin Postoğlu’yla evlidir ve iki kızları vardır.


Seslendirme sanatçısı da olan oyuncumuz dizi kariyerine Paramparça dizisi ile adım atmıştır. Korkut Ata karakterini canlandıracak olan oyuncumuz daha önceleri de yine bir tarihi dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bahadır Bey karakterine Hayat vermişti.

Uyanış Korkut Ata Tarihte Kimdir? Dede Korkut 

Uyanış dizisinde Korkut Ata karakteri Türk tarihinde önemli bir yere sahip birisidir. Oğuz Türkü destanlarında yüce ve bilgeli bir kişi olarak geçmektedir. Dede Korkut hikayeleriyle efsaneleşen birisidir.



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Uyanış Büyük Selçuklu
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