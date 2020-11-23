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Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun nereli, yaşı kaç?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun nereli, yaşı kaç? haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 23.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir? Volkan Uygun nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?


Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:26
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Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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