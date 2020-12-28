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Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 28 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:26
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Kesiş karakteri kimdir?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Kesiş karakteri izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Kesiş karakteri kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterini Volkan Uygun canlandırmaktadır. Volkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle özdeşleşen Gürkan Uygun’un kardeşidir. Volkan Uygun 1 Ocak 1982 yılında doğmuştur. Başarılı oyuncu kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başlamıştır. Daha sonra Söz dizisinde ve Payitaht dizilerinde de boy göstermiştir.



Son Güncelleme: 28.12.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Volkan UygunKesişBüyük SelçukluUyanış
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