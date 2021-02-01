İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki İlteber Şelemzar Emiri karakteri kimdir? Taner Turan nereli, yaşı kaç?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki İlteber Şelemzar Emiri karakteri kimdir? Taner Turan nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 01-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:30
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki İlteber Şelemzar Emiri karakteri kimdir? Taner Turan nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Uyanış Büyük Selçuklu İlteber Şelemzar Emiri:

Uyanış Büyük Selçuklu karakterine yeni bir karakter dahil oldu, dahil olan karakterin adı ise Şelemzar Emiri. Şelemzar Emiri Selçuklu tarafından belirli bir bölgeye bakması için atanmış biridir. Ayrıca Tuna Hatun’ un babası olmaktadır. Emir Şelemzarın görevi ise halktan vergi almak ve alınan vergilerin belirlenmiş bir kısmını Kağan’ a vermektir. İlteber tarihi anlamı ise valilik demektir. Tarihe bakıldığında Büyük Selçuklu döneminde Kağanlar ile İlteberler ülkeyi beraber yönetmektedirler. Karakter ise Taner Turan tarafından canlandırılmaktadır.

Taner Turan:

1969 senesinde Erzurum ilinde dünyaya gelmiş olan oyuncu Anadolu Üniversitesinde Devlet Konservatuvarı okumuş ve mezun olmuştur. Sivas’ a ait devlet tiyatrosunda 8 sene çalışmış ardından ise Bursa devlet tiyatrosuna geçiş yapmıştır. Birden fazla tiyatroda yönetmen ve oyuncu görevlerini üstlenmiştir. 2000 senesinde ise Taner Turan ilk ekran deneyimi olan Dikkat Bebek Var adlı dizide oynamıştır. Nebahat Nalan Höke ile mutlu bir evlilik sürmektedir. Oyuncunun bulunduğu diğer yapımlar ise:

  • Tatlı Hayat(2001),
  • Aslı ile Kerem(2002),
  • A.G.A(2003)
  • Kurtlar Vadisi Pusu(2007),
  • Ezel(2010),
  • Mavi Kelebekler(2012),
  • Muhteşem Yüzyıl(2013),
  • Şeref Meselesi(2014),
  • Paramparça(2016),
  • Ölene Kadar(2017),
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz(2017),
  • Bir Deli Rüzgar(2018),
  • Kimse Bilmez(2019).


Son Güncelleme: 01.02.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük Selçuklu Ilteber KimdirUyanış Büyük Selçuklu Ilteber Kimdir|Uyanış Büyük Selçuklu IlteberUyanış Büyük Selçuklu OyuncularUyanış Büyük Selçuklu Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor

Popüler Haberler

Konut kredisi çekerken hangi evraklar gereklidir?
Telegram hangi ülkenin uygulamasıdır?
Floyd Mayısweather - Logan Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta olacak?
ÖSYM YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar?
Netflix Invisible City dizi konusu ve oyuncuları
Zehirli Çiçekler dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Boğaziçi Üniversitesi nerededir, hangi ilde? Boğaziçi Üniversitesi hangi tarihte açılmıştır?
Netflix Space Sweepers film konusu ve oyuncuları
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisi yakında TRT 1'de
TSH nedir? TSH testi nasıl yapılır?
Heyet raporu nedir? Heyet raporu nereden alınır?
2021 zamlı işsizlik maaşları ne kadar oldu?
16 Mart Pazartesi kanalların güncel yayın akışları belli oldu. KANAL D, FOX TV, ATV, Star TV, TV8, Show TV ve Star TV yayın akışları!
Alef 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Blu TV Alef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Rossmann 14 Şubat 2021 sevgililer günü kampanyası indirimli ürünler listesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Şubat 2021 Çarşamba
Fahri Trafik Müfettişi nedir, nasıl olunur? Kimler Fahri Trafik Müfettişi olabilir?
Aşağıya Bakmayacağız nedir, neden twitterda aşağı bakmayacağız yazılıyor?
Aşı olan kişinin virüs kapma tehlikesi var mı? Aşı koronadan ne kadar koruyor?
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Şubat 2021 Çarşamba

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.