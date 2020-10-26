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Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Hekimgah Ömer Hayyam karakteri kimdir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç?

Okuyucuları merakta bırakan Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Hekimgah Ömer Hayyam karakteri kimdir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç? haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 26.10.2020 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:10
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Hekimgah Ömer Hayyam karakteri kimdir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç?
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Uyanış Dizisi Hekimgah Hekim Ömer Hayyam Kimdir ? 

Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim karakterine hayat verecek oyuncumuzun asıl ismi İsimsiz dizisinin dayısı Bülent Alkış oldu. Yetenekli oyuncumuz Uyanış Selçuklu dizisinde Hekim rolüyle dizideki isim olmuştur.


Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir'de doğdu. Uyanış Dizisinde Hekim rolünü üstlenen Bülent Alkış, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk dizi deneyimi Aynalı Tahir dizisi olmuştur. İsimsiz dizisinde canlandırdığı Özel Harekat Baş Komiseri Dayı karakteriyle ün kazandı.

Bülent Alkış’ın Yer Aldığı Diziler

  • Dayan Yüreğim
  • Filinta
  • Herşey Yolunda Merkez
  • Umutsuz Ev Kadınları
  • Bir Çocuk Sevdim
  • İffet
  • Çemberimde Gül Oya


Son Güncelleme: 26.10.2020 19:10
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Anahtar Kelimeler:
HekimDiziBülent AlkışUyanış Büyük Selçuklu
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