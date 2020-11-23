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Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım karakteri Kimdir? Emre Erçil dizideki rolü ve hayatı

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım karakteri Kimdir? Emre Erçil dizideki rolü ve hayatı haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 23.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:32
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım karakteri Kimdir? Emre Erçil dizideki rolü ve hayatı
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ebul Kasım karakterine hayat veren oyuncu Emre Erçil’dir. 17 Mayısıs 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Erçil, Bilkent Üniversitesi’de tiyatro eğitimi almıştır. 1.81 cm uzunluğundaki yetenekli oyuncu, Behzat Ç. dizisinde Bahri karakteriyle ün kazanmıştır. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde tefeci karakterine hayat veren Erçil, daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol aldı.


İçerde dizisinde avukat rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan yetenekli oyuncu, Fırtına dizisinde de Fikret karakterine hayat verdi.

Uyanış: Büyük Selçuklu Ebul Kasım hakkında bilgiler

Ebul Kasım dizide vali olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi kaynaklarda Anadolu Selçuklu Devleti’nde İznik Valisi olan Kasım, Süleyman Şah doğu seferine çıktığında devletin başına vekil olarak tayin edilmişti.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Emre ErçilEbul KasımUyanış Büyük Selçuklu
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